В районе ЖК Видный появится новый детский сад

Новый детский сад в районе ЖК Видный в Тюмени построят к концу 2021 года. Контракт на его возведение заключен в начале августа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, это будет трехэтажное здание общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Здесь расположится 16 групп, включая четыре группы раннего возраста для детей до трех лет, три младших группы от 3 до 4 лет, а также средние, старшие и подготовительные группы.

Проект детского сада предусматривает размещение всего необходимого: медицинский блок, соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, помещения для занятий физкультурой и музыкой. На территории садика обустроят игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

Подготовительные работы на объекте начнутся уже в ближайшее время.

Отметим, детский сад в районе ЖК Видный станет 11-ым в рамках реализации национального проекта "Демография". В 2020 году будет завершено строительство трех детских садов в Тюмени.