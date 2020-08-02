Эксперт проведет в Тобольске лекцию про управление памятью

Трендовая лекция на тему "Химия мозга" пройдёт в группе мультицентра "Моя территория" в Тобольске в рамках проекта "Своя лекция". 4 августа в прямом эфире эксперт расскажет, как нейронные связи управляют интеллектом и формируют привычки.

Спикером выступит председатель Совета молодых учёных и специалистов Тюменского государственного медицинского университета Давуд Алифов. Он расскажет о важных процессах на биологическом и химическом уровнях, как устроена память, как заложить фундамент для активной мозговой деятельности.

"Приглашенный эксперт изучает память и может дать советы по ее улучшению. Таким образом, наша аудитория получит не только теоретические знания, но и упражнения для регулярных тренировок, которые поспособствуют работе мозга", — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Отметим, все прямые эфиры августа в рамках проекта "Своя лекция" будут посвящены мозгу и его внутренним процессам. Подключиться к трансляциям может любой желающий, пишет "Мегатюмень".