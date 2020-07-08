За полгода на тюменских дорогах погибли 16 пешеходов

В Тюменской области за 6 месяцев этого года произошло 1027 дорожно-транспортных происшествий. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В ДТП в 2020 году погиб 81 человек (в 2019 году погибших было 55), 1504 человека ранены.

"Нас очень беспокоит, что каждое пятая дорожная авария происходит с участием пешеходов. Эти ДТП характеризуются большой тяжестью последствий для людей. С начала года на дорогах региона погибли 16 пешеходов, 206 ранены", — отмечает начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Александр Селюнин.

Водители и пешеходы создавали аварийные ситуации практически в равной степени. В 108 ДТП с участием пешеходов виноваты водители, при этом 42 ДТП случились на нерегулируемых пешеходных переходах. В 102 авариях ДТП пешеходы пострадали по собственной неосторожности.

С начала года более 16 тысяч пешеходов оштрафованы и предупреждены в рамках административной деятельности за переход дороги вне пешеходных переходов, 6800 водителей привлечены к ответственности за непредоставление пешеходам преимущества на пешеходных переходах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.