В Тюменской области водитель сбил пешехода насмерть и умер сам

20:00 30 июня 2023
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Фото - ГИБДД ТО.

Смертельное ДТП произошло на улице Ленина в райцентре Юргинского района.

"По предварительной версии, в селе Юргинском на улице Ленина автомобиль "‎УАЗ"‎ сбил 69-летнего пешехода, который умер от полученных травм. 66-летний водитель вскоре тоже погиб, возможно, от сердечного приступа", - сообщает ГИБДД ТО.

Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.

Теги: ДТП , пешеходы , погибшие
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