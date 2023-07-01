В Тюменской области водитель сбил пешехода насмерть и умер сам

Фото - ГИБДД ТО.

Смертельное ДТП произошло на улице Ленина в райцентре Юргинского района.

"По предварительной версии, в селе Юргинском на улице Ленина автомобиль "‎УАЗ"‎ сбил 69-летнего пешехода, который умер от полученных травм. 66-летний водитель вскоре тоже погиб, возможно, от сердечного приступа", - сообщает ГИБДД ТО.

Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.