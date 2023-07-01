В Тюменской области водитель сбил пешехода насмерть и умер сам

Смертельное ДТП произошло на улице Ленина в райцентре Юргинского района.
"По предварительной версии, в селе Юргинском на улице Ленина автомобиль "УАЗ" сбил 69-летнего пешехода, который умер от полученных травм. 66-летний водитель вскоре тоже погиб, возможно, от сердечного приступа", - сообщает ГИБДД ТО.
Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.
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