Водитель из Кургана сбил насмерть жителя Ижевска в Тюменском районе

10:22 04 августа 2023
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Смертельное ДТП произошло на 163-м километре федеральной трассы Курган-Тюмень в Тюменском районе вечером в четверг, сообщает ГИБДД ТО. 

Автомобиль "Хендэ" сбил 44-летнего пешехода -  жителя Ижевска. По предварительным данным, мужчина шёл по проезжей части, от полученных в ДТП травм скончался на месте происшествия. В Тюменский район он приехал для трудоустройства.

Водитель автомобиля, сбившего пешехода, 54-летний житель Кургана, возвращался с супругой из Тюмени домой.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП , пешеходы
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