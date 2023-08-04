Водитель из Кургана сбил насмерть жителя Ижевска в Тюменском районе

Смертельное ДТП произошло на 163-м километре федеральной трассы Курган-Тюмень в Тюменском районе вечером в четверг, сообщает ГИБДД ТО.

Автомобиль "Хендэ" сбил 44-летнего пешехода - жителя Ижевска. По предварительным данным, мужчина шёл по проезжей части, от полученных в ДТП травм скончался на месте происшествия. В Тюменский район он приехал для трудоустройства.

Водитель автомобиля, сбившего пешехода, 54-летний житель Кургана, возвращался с супругой из Тюмени домой.

Обстоятельства ДТП выясняются.