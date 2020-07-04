Маршрут автопробега "Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020" лежит через Тюменскую область

Фото организаторов автопробега

Всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020" пройдет в 45 регионах страны. Маршрут участников лежит через Тюменскую область: в регионе они пробудут с 9 по 13 октября и посетят пять городов.

В рамках автопробега медики бесплатно и анонимно протестируют на ВИЧ жителей Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Опытные психологи расскажут жителям о вирусе иммунодефицита и ответят на их вопросы.

"Цель автопробега - привлечь внимание общественности к соблюдению мер профилактики в отношении ВИЧ-инфекции, призвать ежегодно сдавать тест, независимо от того, была ли у человека опасная ситуация. В прошлые годы около тысячи человек воспользовались возможностью тестирования в дни автопробега, при этом уровень выявления был выше обычного", - поделилась пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.

Она отметила, что узнать свой статус жители региона могут вне зависимости от проведения специальных акций. Это можно сделать бесплатно и анонимно в поликлиниках своего населенного пункта и в Центре профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени. При экспресс-тестировании результат известен уже через несколько минут, при этом точность не пострадает. После снятия режима повышенной готовности специалисты Центра планируют возобновить выездные акции по диагностике жителей Тюмени. Кроме того, будут проводиться добровольные исследования в трудовых коллективах, пишет ИА "Тюменская линия".