На тюменской "Стене памяти" собрали 6700 историй

Более 6700 историй собрал проект "Стена Памяти" Тюменского областного поискового центра. С начала этого года на ресурсе было опубликовано свыше 2600 фотографий и биографий участников Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта.

Жителям Тюменской области предлагается найти в семейных альбомах фотографии, письма, памятные документы родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне – ветеранов войны и трудового фронта, принести их в Областной поисковый центр или самостоятельно разместить на сайте "Стена Памяти" через специальную форму. Далее специалисты и добровольцы Тюменского областного поискового центра помогают в поиске дополнительной информации через электронные базы данных "Память Народа", "Подвиг Народа", "Мемориал" и публикуют информацию на интернет-портал.

Поисковики приглашают присоединиться к акции всех неравнодушных жителей Тюменской области и разместить данные о герое своей семьи на портале "Стена Памяти".