Корейские уходовые средства можно приобрести в сети магазинов Keauty

Фото: Гиряй Хайруллин

Летний сезон – особое время для ухода за волосами и кожей. Одними из лучших уходовых средств в мире по праву считаются корейские бренды, состав которых привлекает внимание покупателей натуральными ингредиентами.

Долгожданное лето приносит много удовольствия любителям тепла, а вот для волос и кожи палящие лучи настоящий стресс. Поэтому необходимо соблюдать простые правила, чтобы было хорошо не только вам, но и коже, и волосам.

Подберите подходящий шампунь и мойте им голову по мере загрязнения, не мойте волосы горячей водой, она должна быть теплой. Никогда не забывайте про использование масок и бальзамов для волос, а также используйте несмываемые средства с пометкой Sun или SPF.

Не игнорируйте шляпки, кепки и другие виды защитных средств для головы. Кроме того, в линейке корейских средств представлены масла, которые выполняют не только защитную функцию, но и восстанавливающую.

Что же касается ухода за кожей, то здесь тоже есть определенные правила. Для снятия макияжа лучше приобрести мицеллярную воду, а молочко, жирные крема и масла отложить на осень и зиму. Пенку для умывания специалисты советуют заменить гелями для умывания, особенно теми, в которых содержатся эфирное масло чайного дерева, мята или шалфей.

Летом коже обязательно нужен тоник или гидролат. Особенно хорош в жару гидролат мяты. Не забывайте про крем. Идеальный дневной крем должен обладать легкой текстурой, увлажнять и защищать кожу, а также содержать SPF-фактор.

Конечно же, стоит помнить про использование гоммажей, пилингов, термальной воды, увлажняющих масок и сывороток. Использование же декоративной косметики, наоборот, сводят к минимуму.

В Тюмени недавно открылась сеть магазинов корейской косметики Keauty. Корейскую косметику уже успели полюбить сотни тюменок и стали постоянными покупателями сети. В магазинах представлен широкий выбор средств известных корейских брендо по уходу за волосами, кожей и телом.

На данный момент в Тюмени открыты для посещения два филиала по адресам: ул.Республики, 46 ("Золотая лавина") и ул. Мельникайте, 102 ("Золотой перекресток").

Также есть возможность заказать средства домой по телефонам:

* 8 902 622 26 86 - доставка по городу,

* 8 909 182 09 38 - Заречный мкрн, Мыс, Матмасы и район ТЦ "Солнечный",

* 8 982 971 10 69 - Московский и Червишевский тракт, Дом Обороны.