Тюменцы могут получить сертификаты на покупку корейской косметики

Фото: Афиша Тюмень

Афиша Тюмень совместно с сетью магазинов корейской косметики Keauty объявляет розыгрыш сертификатов на покупку косметики (16+) на своей странице в Инстаграме.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность получить приятный приз от магазина Keauty. Будет три победителя, которые получат главные призы. Первый призер получит сертификат на 3000 рублей, второй и третий - по сертификату номиналом 1000 рублей. Имена счастливчиков станут известны 24 декабря 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и Keauty, отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Инстаграм. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станет заветный набор косметики.

Keauty является прямым поставщиком целого ряда популярных косметических брендов. Весь товар сертифицирован. Об актуальных скидках и акциях уточняйте у консультантов или следите за постами и сторис в аккаунте @keauty_tm.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.