Топ онлайн-мероприятий на 16-30 июня

"Русская Компания" совместно с проектом "Афиша Тюмень" представляют Топ онлайн-мероприятий на 16-30 июня.

Онлайн-экскурсия по Тбилиси "Загадки прошлого и реалии современности" (12+)

Тбилиси — зачарованный город Кавказа, расположенный в Восточной Грузии. По словам местных жителей, он имеет много легенд и мифов, а также потрясает туристов своей архитектурой. За всю историю Тбилиси не раз перестраивали, но руины прошлого сохранились и стали изюминкой города. Опытный гид пройдется по местным узким улочках, расскажет "биографию" Тбилиси, остановится у скульптур и древних храмов и поделится интересными фактами.

Когда: 16 июня в 18:00

Где: на сайте (требуется регистрация)

Стоимость: 350 рублей

Корпоративное образование 2020: тренды и инструменты развития компании (18+)

Современные реалии диктуют условия, под которые приходится подстраиваться предпринимателям. Для возможности конкурировать с другими бизнесменам необходима информация, которую готовы предоставить многоуважаемые спикеры, такие как Ирина Разнатовская, Юлия Шикова, Надежда Иванова, Валерий Катькало, Екатерина Калинина и другие. На конференции обсудят вопросы переподготовки персонала, обозначат лидеров рынка поставщиков, научат экономить на долгосрочных инвестициях.

Когда: 16 июня с 15:00 до 17:00

Где: регистрация на сайте

Стоимость: бесплатно

Онлайн-экскурсия "Вдоль по Киевской" (12+)

Город мастеров и оружейников готов раскрыть вам свои тайны. В экскурсию входит рассказ об истории названия Тулы, прогулка по бывшей Киевской улице, знакомство с достопримечательностями, поход в Тульский Кремль, посещение площади с памятником прянику, а также раскрытие рецепта приготовления коврижки.

Когда: 17 и 30 июня в 13:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 200 рублей

62-й вебинар ассоциации "КБА НКО" — "Типичные ошибки в ходе аудиторских проверок НКО" (18+)

В рамrах проекта "Тематический ресурсный центр для НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт" генеральный директор ООО "Мета-консалтинг" Савкова Людмила Николаевна проведет вебинар, где расскажет об основных ошибках. Опытный в этом вопросе профессионал поделится опытом и поможет избежать провала.

Когда: 17 июня в 10:00 (продолжительность примерно 2 часа)

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: бесплатно

Трансляция архивных выступлений Radiohead (18+)

Британская рок-группа из Оксфордшира, основанная в 1985 году, решила показывать свои лайвы в социальных сетях. Огромная армия фанатов посещает концерты ребят, не выходя из дома, а драйвовая музыка заряжает их энергией.

Когда: 18 и 25 июня

Где: YouTube- канал "Радиоголовка"

Стоимость: бесплатно

"Вспоминая конкурс Чайковского — год спустя" (6+)

Трансляция прямо из Концертного зала Чайковского, в программу входят: концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35, концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23, а также фрагменты концертов 27 июня и 12 октября 2019 г. В мероприятии примут участие Сергей Догадин и Александр Мельников (лауреаты XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского).

Когда: 18 июня в 19:00

Где: на сайте Концертного зала Чайковского

Онлайн-экскурсия "Прага королей — по улочкам Градчан" (12+)

В программу входят Градчанская ратуша, Мартиницкий дворец, Архиепископский дворец, Чумной столб со статуей Девы Марии, Пражская Лорета и Шварценбергский дворец. Гид расскажет о чуме в городе, горевшей пять раз площади, поделится любопытными фактами о городе, а также покажет бесплатные смотровые площадки.

Когда: 19 июня в 15:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 350 рублей

Конференция "Пути выхода из пандемии для девелоперов" (18+)

Карантин повлек за собой последствия, отразившиеся на экономике. Опытные спикеры обсудят возникшие вопросы: статус Москвы, как перспективного субрайона столицы; изменение ипотечных ставок; правовые аспекты; нововведения на рынке. Также на лекции поднимут тему настоящего и будущего строительной отрасли. Спикерами конференции станут: Владимир Якушев, Халиль Аминов, Максим Берлович и Владимир Ситнов.

Когда: 19 июня с 10:30 до 12:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: бесплатно

Онлайн-экскурсия по Барселоне (12+)

Уникальность экскурсии в том, что она будет проходить в реальном времени в ZOOMе и все желающие смогут задать любые вопросы гиду. Вам покажут Парк Гуэль, бесхвостую ящерицу (символ Барселоны и Каталонии), зал Ста колонн, цветущий Австрийский сад, Дом-музей Антонио Гауди, Голгоф. Экскурсию проводят Дарья и Дмитрий Горшковы.

Когда: 20 июня с 20:00 до 21:30

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 350 рублей

Онлайн-трейл "Белая ночь 2020" (16+)

Пятый ежегодный ночной трейл продет онлайн. Участникам предоставляется выбрать дистанцию (10, 20 или 2 км), а также самим подобрать место для забега. Самым ленивым разрешено заменить бег скандинавской ходьбой. Дресс-код: пижама или ночная рубашка.

Когда: 20-21 июня (начало в 20:00)

Где: в Zoom (предварительная регистрация обязательна)

Стоимость: 500-1500 рублей

Онлайн-экскурсия "Страшные истории Петербурга" (12+)

Экскурсоводы расскажут реальные страшные события Петербурга, покажут Васильевский остров, помогут разгадать загадку об исчезновении рода Трезини, заглянут в дома петровской эпохи, расскажут об опасности посещения заброшенных зданий, посетят мистические места города. Каждый рассказ будет сопровождаться жуткой историей, реально произошедшей в Питере.

Когда: 20 июня в 11:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 250 рублей

Российский национальный оркестр, Михаил Плетнёв, Николай Луганский (6+)

Российский национальный оркестр в 2008 году вошел в двадцатку лучших оркестров мира, получил мировую известность, сотрудничал с ведущими исполнителями. Сейчас он регулярно выступает в лучших залах страны, приглашая различных дирижеров.

В программу концерта войдет Шопен (концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11 (редакция М. Плетнёва)) и Глазунов (симфония № 1 ("Славянская") ми мажор, соч. 5).

Когда: 21 июня в 19:00

Где: виртуальный Большой зал Консерватории (требуется регистрация)

Акция памяти "Чтобы помнили…" (0+)

Знаменательная дата в истории России — начало Великой Отечественной войны. ЦКиИ "Современник" подготовил материал о страшных событиях тех лет и привлек артистов Тюмени, которые прочитают стихи и споют песни.

Когда: 22 июня с 15:00 до 16:00

Где: YouTube-канал "ЦКиИ Современник"

Стоимость: бесплатно

Верди-реквием (6+)

Российский национальный молодежный симфонический оркестр подготовил увлекательную программу вместе с дирижером Владимиром Федосеевым. Участие в концерте примут солисты Московского музыкального театра "Геликон-опера": Анна Пегова, Александр Ковалевич, Иван Гынгазов, Александр Киселев.

Когда: 22 июня в 19:00

Где: виртуальный Концертный зал Чайковского (требуется регистрация)

Онлайн-экскурсия "Тула — от кузнечной слободы до оружейной столицы России" (12+)

Тула — не только родина пряников и самоваров, но и оружейная столица России. О нелегком пути города на пьедестал расскажет опытный гид, также экскурсовод познакомит с историей Демидовского металлургического завода и Первого оружейного завода, покажет экспозицию под открытым небом "Ночные стражи".

Когда: 23 июня в 18:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 250 рублей

РНМСО, Василий Петренко "Бетховен — Симфония №9" (6+)

РНМСО — уникальный коллектив, созданный в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ. Он входит в 100 талантливых музыкантов России, работает с выдающимися дирижерами, дает концерты по всей стране, встречается с выдающимися артистами. Для Тюмени РНМСО подготовил уникальную программу, основанную на композициях Бетховена.

Когда: 24 июня в 19:00

Где: виртуальный Концертный зал Чайковского (требуется регистрация)

Онлайн-экскурсия "Необычные памятники Петербурга" (12+)

Всем нам, приезжая в новое место, хочется уловить местный колорит и посетить места, не отмеченные в путеводителе. Как раз о таких и расскажет гид, а также он поделится нераспространенными фактами о Питере, объяснит разницу между бордюром и поребриком, назовет свои любимые нетуристические места, сообщит о десятках памятников и посоветует маршруты экскурсии по городу.

Когда: 25 июня в 19:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 250 рублей

Онлайн-концерт памяти жертв Covid-19 (6+)

Шедевр мирового значения — реквием В.А.Моцарта — прозвучит во имя солидарности с теми, кто потерял близких во время пандемии. Композиция в жанре духовной музыки выходит за рамки религии, повествуя о высшей любви, сострадании и утешении.

Реквием — одно из немногих произведений Моцарта, история создания которого неизвестна. О некоторых его загадках расскажет исследователь христианской музыки, филолог и журналист Пётр Сахаров.

Когда: до 31 августа

Где: смотреть по ссылке

Стоимость: за пожертвование (размер выбираете сами)

Конференция "Уголовно-правовая ответственность бизнеса-2020" (18+)

Уголовно-правовые риски бизнеса, как известно, высокие. В связи с этим ведущие адвокаты рассмотрят проблемы уголовной ответственности предпринимателей. Встреча будет поделена на блоки: тенденции законодательства и правоприменения; мошенничество - "резиновая" статья; уголовное право в digital-эру: новые риски и доказательства; "Мошенничество за 300" – интеллектуальная игра по вопросам уголовной ответственности бизнеса.

Когда: 26 июня с 10:00 до 18:30

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 3600-6000 рублей

Бесплатный семинар "Новые привычки для вашего здоровья" (18+)

На самоизоляции многие забросили спорт и правильное питание, но пришло время постепенно возвращаться в привычный ритм. На лекции расскажут о полезных лайфхаках и способах восстановления режима. Конференция поделена на 4 части: работа с кожей, разбор пищевой корзины, советы по спорту, пути преодоления негативных последствий пандемии.

Когда: 27-28 июня 12:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: бесплатно

Онлайн-экскурсия "10 мифов об Англии и англичанах" (12+)

Опытный гид развеет наиболее популярные мифы и стереотипы, познакомит с британскими традициями и негласными правилами общения, а также даст возможность участникам подобрать ключ к английскому менталитету. Каждый присутствующий сможет научится шутить на английском и после экскурсии получит полезную литературу для самостоятельного погружения в тему.

Когда: 27 июня в 14:00

Где: в ZOOM (требуется регистрация)

Стоимость: 450 рублей

Запись концерта "Время быть первым" (6+)

ЦКиИ "Современник" решил преподнести подарок на День Молодежи, выложив одну из самых ярких записей отчетного концерта 2019 года. Вас ждут лучшие номера и отличная режиссура, световые эффекты и полюбившиеся всем песни.

Когда: 27 июня в 19:00

Где: YouTube-канал "ЦКиИ Современник"

Стоимость: бесплатно

Онлайн-экскурсия "Знакомство с Байкалом и Ангарой" (12+)

Конечно, всем интересно узнать, как живет самое большое озеро Сибири во время самоизоляции. Опытный гид посетит вместе с вами поселок Листвянка, побывает у истока Ангары, зайдет на несколько смотровых площадок, расскажет об обычаях местных шаманов. Также экскурсовод поделится интересными фактами о Байкале и продемонстрирует местные достопримечательности.

Когда: 28 июня в 12:00

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: 300 рублей

Мастера комедии. Леонид Гайдай и Георгий Данелия (12+)

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии ведет свою историю с 1924 года, успешно помогая выдающимся режиссерам с музыкальным сопровождением. На его счету такие работы, как "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы"", "Кавказская пленница", "Афоня", "Мимино" и многие другие. Лидеры оркестра продемонстрируют свое мастерство и подарят незабываемые впечатления.

Когда: 29 июня в 19:00

Где: виртуальный концертный зал Чайковского (требуется регистрация)

Конференция "Новый трудовой кодекс 2020 года. Как устоять" (18+)

Цель встречи: обсуждение нового ТК РФ. На лекции будут подняты многочисленные вопросы: какие изменения готовит "Единая Россия", каковы особенности трудовых отношений работника и работодателя, электронный кадровый документооборот, работа бизнеса в трудовых отношениях.

Когда: 30 июня

Где: регистрация по ссылке

Стоимость: бесплатно

Надеемся, что вы нашли интересное для себя мероприятие!