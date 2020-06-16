"Русская Компания" совместно с проектом "Афиша Тюмень" представляют Топ онлайн-мероприятий на 16-30 июня.
Онлайн-экскурсия по Тбилиси "Загадки прошлого и реалии современности" (12+)
Тбилиси — зачарованный город Кавказа, расположенный в Восточной Грузии. По словам местных жителей, он имеет много легенд и мифов, а также потрясает туристов своей архитектурой. За всю историю Тбилиси не раз перестраивали, но руины прошлого сохранились и стали изюминкой города. Опытный гид пройдется по местным узким улочках, расскажет "биографию" Тбилиси, остановится у скульптур и древних храмов и поделится интересными фактами.
Когда: 16 июня в 18:00
Где: на сайте (требуется регистрация)
Стоимость: 350 рублей
Корпоративное образование 2020: тренды и инструменты развития компании (18+)
Современные реалии диктуют условия, под которые приходится подстраиваться предпринимателям. Для возможности конкурировать с другими бизнесменам необходима информация, которую готовы предоставить многоуважаемые спикеры, такие как Ирина Разнатовская, Юлия Шикова, Надежда Иванова, Валерий Катькало, Екатерина Калинина и другие. На конференции обсудят вопросы переподготовки персонала, обозначат лидеров рынка поставщиков, научат экономить на долгосрочных инвестициях.
Когда: 16 июня с 15:00 до 17:00
Где: регистрация на сайте
Стоимость: бесплатно
Онлайн-экскурсия "Вдоль по Киевской" (12+)
Город мастеров и оружейников готов раскрыть вам свои тайны. В экскурсию входит рассказ об истории названия Тулы, прогулка по бывшей Киевской улице, знакомство с достопримечательностями, поход в Тульский Кремль, посещение площади с памятником прянику, а также раскрытие рецепта приготовления коврижки.
Когда: 17 и 30 июня в 13:00
Стоимость: 200 рублей
62-й вебинар ассоциации "КБА НКО" — "Типичные ошибки в ходе аудиторских проверок НКО" (18+)
В рамrах проекта "Тематический ресурсный центр для НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт" генеральный директор ООО "Мета-консалтинг" Савкова Людмила Николаевна проведет вебинар, где расскажет об основных ошибках. Опытный в этом вопросе профессионал поделится опытом и поможет избежать провала.
Когда: 17 июня в 10:00 (продолжительность примерно 2 часа)
Стоимость: бесплатно
Трансляция архивных выступлений Radiohead (18+)
Британская рок-группа из Оксфордшира, основанная в 1985 году, решила показывать свои лайвы в социальных сетях. Огромная армия фанатов посещает концерты ребят, не выходя из дома, а драйвовая музыка заряжает их энергией.
Когда: 18 и 25 июня
Где: YouTube- канал "Радиоголовка"
Стоимость: бесплатно
"Вспоминая конкурс Чайковского — год спустя" (6+)
Трансляция прямо из Концертного зала Чайковского, в программу входят: концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35, концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23, а также фрагменты концертов 27 июня и 12 октября 2019 г. В мероприятии примут участие Сергей Догадин и Александр Мельников (лауреаты XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского).
Когда: 18 июня в 19:00
Где: на сайте Концертного зала Чайковского
Онлайн-экскурсия "Прага королей — по улочкам Градчан" (12+)
В программу входят Градчанская ратуша, Мартиницкий дворец, Архиепископский дворец, Чумной столб со статуей Девы Марии, Пражская Лорета и Шварценбергский дворец. Гид расскажет о чуме в городе, горевшей пять раз площади, поделится любопытными фактами о городе, а также покажет бесплатные смотровые площадки.
Когда: 19 июня в 15:00
Стоимость: 350 рублей
Конференция "Пути выхода из пандемии для девелоперов" (18+)
Карантин повлек за собой последствия, отразившиеся на экономике. Опытные спикеры обсудят возникшие вопросы: статус Москвы, как перспективного субрайона столицы; изменение ипотечных ставок; правовые аспекты; нововведения на рынке. Также на лекции поднимут тему настоящего и будущего строительной отрасли. Спикерами конференции станут: Владимир Якушев, Халиль Аминов, Максим Берлович и Владимир Ситнов.
Когда: 19 июня с 10:30 до 12:00
Стоимость: бесплатно
Онлайн-экскурсия по Барселоне (12+)
Уникальность экскурсии в том, что она будет проходить в реальном времени в ZOOMе и все желающие смогут задать любые вопросы гиду. Вам покажут Парк Гуэль, бесхвостую ящерицу (символ Барселоны и Каталонии), зал Ста колонн, цветущий Австрийский сад, Дом-музей Антонио Гауди, Голгоф. Экскурсию проводят Дарья и Дмитрий Горшковы.
Когда: 20 июня с 20:00 до 21:30
Стоимость: 350 рублей
Онлайн-трейл "Белая ночь 2020" (16+)
Пятый ежегодный ночной трейл продет онлайн. Участникам предоставляется выбрать дистанцию (10, 20 или 2 км), а также самим подобрать место для забега. Самым ленивым разрешено заменить бег скандинавской ходьбой. Дресс-код: пижама или ночная рубашка.
Когда: 20-21 июня (начало в 20:00)
Где: в Zoom (предварительная регистрация обязательна)
Стоимость: 500-1500 рублей
Онлайн-экскурсия "Страшные истории Петербурга" (12+)
Экскурсоводы расскажут реальные страшные события Петербурга, покажут Васильевский остров, помогут разгадать загадку об исчезновении рода Трезини, заглянут в дома петровской эпохи, расскажут об опасности посещения заброшенных зданий, посетят мистические места города. Каждый рассказ будет сопровождаться жуткой историей, реально произошедшей в Питере.
Когда: 20 июня в 11:00
Стоимость: 250 рублей
Российский национальный оркестр, Михаил Плетнёв, Николай Луганский (6+)
Российский национальный оркестр в 2008 году вошел в двадцатку лучших оркестров мира, получил мировую известность, сотрудничал с ведущими исполнителями. Сейчас он регулярно выступает в лучших залах страны, приглашая различных дирижеров.
В программу концерта войдет Шопен (концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11 (редакция М. Плетнёва)) и Глазунов (симфония № 1 ("Славянская") ми мажор, соч. 5).
Когда: 21 июня в 19:00
Где: виртуальный Большой зал Консерватории (требуется регистрация)
Акция памяти "Чтобы помнили…" (0+)
Знаменательная дата в истории России — начало Великой Отечественной войны. ЦКиИ "Современник" подготовил материал о страшных событиях тех лет и привлек артистов Тюмени, которые прочитают стихи и споют песни.
Когда: 22 июня с 15:00 до 16:00
Где: YouTube-канал "ЦКиИ Современник"
Стоимость: бесплатно
Верди-реквием (6+)
Российский национальный молодежный симфонический оркестр подготовил увлекательную программу вместе с дирижером Владимиром Федосеевым. Участие в концерте примут солисты Московского музыкального театра "Геликон-опера": Анна Пегова, Александр Ковалевич, Иван Гынгазов, Александр Киселев.
Когда: 22 июня в 19:00
Где: виртуальный Концертный зал Чайковского (требуется регистрация)
Онлайн-экскурсия "Тула — от кузнечной слободы до оружейной столицы России" (12+)
Тула — не только родина пряников и самоваров, но и оружейная столица России. О нелегком пути города на пьедестал расскажет опытный гид, также экскурсовод познакомит с историей Демидовского металлургического завода и Первого оружейного завода, покажет экспозицию под открытым небом "Ночные стражи".
Когда: 23 июня в 18:00
Стоимость: 250 рублей
РНМСО, Василий Петренко "Бетховен — Симфония №9" (6+)
РНМСО — уникальный коллектив, созданный в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ. Он входит в 100 талантливых музыкантов России, работает с выдающимися дирижерами, дает концерты по всей стране, встречается с выдающимися артистами. Для Тюмени РНМСО подготовил уникальную программу, основанную на композициях Бетховена.
Когда: 24 июня в 19:00
Где: виртуальный Концертный зал Чайковского (требуется регистрация)
Онлайн-экскурсия "Необычные памятники Петербурга" (12+)
Всем нам, приезжая в новое место, хочется уловить местный колорит и посетить места, не отмеченные в путеводителе. Как раз о таких и расскажет гид, а также он поделится нераспространенными фактами о Питере, объяснит разницу между бордюром и поребриком, назовет свои любимые нетуристические места, сообщит о десятках памятников и посоветует маршруты экскурсии по городу.
Когда: 25 июня в 19:00
Стоимость: 250 рублей
Онлайн-концерт памяти жертв Covid-19 (6+)
Шедевр мирового значения — реквием В.А.Моцарта — прозвучит во имя солидарности с теми, кто потерял близких во время пандемии. Композиция в жанре духовной музыки выходит за рамки религии, повествуя о высшей любви, сострадании и утешении.
Реквием — одно из немногих произведений Моцарта, история создания которого неизвестна. О некоторых его загадках расскажет исследователь христианской музыки, филолог и журналист Пётр Сахаров.
Когда: до 31 августа
Где: смотреть по ссылке
Стоимость: за пожертвование (размер выбираете сами)
Конференция "Уголовно-правовая ответственность бизнеса-2020" (18+)
Уголовно-правовые риски бизнеса, как известно, высокие. В связи с этим ведущие адвокаты рассмотрят проблемы уголовной ответственности предпринимателей. Встреча будет поделена на блоки: тенденции законодательства и правоприменения; мошенничество - "резиновая" статья; уголовное право в digital-эру: новые риски и доказательства; "Мошенничество за 300" – интеллектуальная игра по вопросам уголовной ответственности бизнеса.
Когда: 26 июня с 10:00 до 18:30
Стоимость: 3600-6000 рублей
Бесплатный семинар "Новые привычки для вашего здоровья" (18+)
На самоизоляции многие забросили спорт и правильное питание, но пришло время постепенно возвращаться в привычный ритм. На лекции расскажут о полезных лайфхаках и способах восстановления режима. Конференция поделена на 4 части: работа с кожей, разбор пищевой корзины, советы по спорту, пути преодоления негативных последствий пандемии.
Когда: 27-28 июня 12:00
Стоимость: бесплатно
Онлайн-экскурсия "10 мифов об Англии и англичанах" (12+)
Опытный гид развеет наиболее популярные мифы и стереотипы, познакомит с британскими традициями и негласными правилами общения, а также даст возможность участникам подобрать ключ к английскому менталитету. Каждый присутствующий сможет научится шутить на английском и после экскурсии получит полезную литературу для самостоятельного погружения в тему.
Когда: 27 июня в 14:00
Где: в ZOOM (требуется регистрация)
Стоимость: 450 рублей
Запись концерта "Время быть первым" (6+)
ЦКиИ "Современник" решил преподнести подарок на День Молодежи, выложив одну из самых ярких записей отчетного концерта 2019 года. Вас ждут лучшие номера и отличная режиссура, световые эффекты и полюбившиеся всем песни.
Когда: 27 июня в 19:00
Где: YouTube-канал "ЦКиИ Современник"
Стоимость: бесплатно
Онлайн-экскурсия "Знакомство с Байкалом и Ангарой" (12+)
Конечно, всем интересно узнать, как живет самое большое озеро Сибири во время самоизоляции. Опытный гид посетит вместе с вами поселок Листвянка, побывает у истока Ангары, зайдет на несколько смотровых площадок, расскажет об обычаях местных шаманов. Также экскурсовод поделится интересными фактами о Байкале и продемонстрирует местные достопримечательности.
Когда: 28 июня в 12:00
Стоимость: 300 рублей
Мастера комедии. Леонид Гайдай и Георгий Данелия (12+)
Российский государственный симфонический оркестр кинематографии ведет свою историю с 1924 года, успешно помогая выдающимся режиссерам с музыкальным сопровождением. На его счету такие работы, как "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы"", "Кавказская пленница", "Афоня", "Мимино" и многие другие. Лидеры оркестра продемонстрируют свое мастерство и подарят незабываемые впечатления.
Когда: 29 июня в 19:00
Где: виртуальный концертный зал Чайковского (требуется регистрация)
Конференция "Новый трудовой кодекс 2020 года. Как устоять" (18+)
Цель встречи: обсуждение нового ТК РФ. На лекции будут подняты многочисленные вопросы: какие изменения готовит "Единая Россия", каковы особенности трудовых отношений работника и работодателя, электронный кадровый документооборот, работа бизнеса в трудовых отношениях.
Когда: 30 июня
Стоимость: бесплатно
Надеемся, что вы нашли интересное для себя мероприятие!
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