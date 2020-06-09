Сотни тюменцев приняли участие в викторине в День русского языка

﻿Фото: Афиша Тюмень

Тюменское отделение Общероссийского народного фронта 6 июня организовало онлайн-викторину, в которой любой желающий мог проверить свои знания о русском языке. Общее количество участников – более 300 человек.

Дата празднования Дня русского языка была выбрана не случайно — именно в этот день, 6 июня (по новому стилю) 1799 года, в Москве родился Александр Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии.

В этом году тюменцы участвовали в мероприятиях в онлайн-формате. Викторина, организованная тюменским отделением Общероссийского народного фронта, проходила в сообществе партнера "Афиша Тюмень". В течение дня в группе во "ВКонтакте" публиковались тематические опросы. Тюменцы могли присоединиться к участию в любой момент, время прохождения не было ограничено.

Горожане вспомнили правила русского языка и узнали много полезной информации. В первом опросе организаторы предлагали выбрать из четырех вариантов ответа правильное определение паронимов. Во втором назвать нелюбимый предмет Александра Пушкина в лицее, в третьем расставить верно ударения. Предпоследний вопрос помог задуматься об исконно русских словах и о заимствованных.

Завершающий вопрос вызвал небольшие трудности, так как вариантов ответа не было, и подписчики размышляли на предложенную тему в комментариях.

Общий охват акции – более 18000 человек.