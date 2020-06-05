В Тюменской области восстановят 7600 га леса

В этом году в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" в Тюменской области площади лесовосстановления и лесоразведения составят 7600 га.

Работы по лесовосстановлению уже выполнены на площади 2724,84 га. Из них: 1855,54 га – это искусственные посадки леса, 50,6 га – компенсационное лесовосстановление, то есть посадки, компенсирующие площади лесов, вырубленных при строительстве инфраструктурных объектов, 869,3 га – содействие естественному лесовосстановлению, 881,3 га – лесоразведение, то есть посадки на пустырях, пашнях.

Сейчас работы по посадке леса продолжаются в северных районах области, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.