В Тобольске проведут онлайн-лекцию о космосе

Трендовая онлайн-лекция "О космосе" с аспирантом и лаборантом-исследователем Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александрой Гроховской пройдет на ресурсах тобольского мультицентра "Моя территория". Эксперт в прямом эфире расскажет о космических процессах и их влиянии на Землю, эволюцию и физические параметры галактики.

Зрители трансляции из первых уст узнают о крупнейших космических открытиях в XXI веке и о работе астрофизика на в крупнейшем российском астрономическом центре наземных наблюдений объектов Вселенной, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Прослушать лекцию могут все желающие, но необходимо пройти регистрацию по ссылке.

"Мы так мало знаем о Вселенной и том, как эти процессы влияют на нашу жизнь. Но в рамках лекции попробуем донести до аудитории, что тема космоса не так далека от обычного человека, как кажется", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Отметим, открытые трендовые лекции проекта "Своя лекция" проходят каждый месяц в онлайне. На прошедших ранее встречах уже обсудили экологию, IT-технологии и науку.