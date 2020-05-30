Тюменка придумала новый герб города в ответ на разработку Артемия Лебедева

Дизайнер Анна Рохманюк презентовала новый герб Тюмени. Эксперимент стал ответом на "битву дизайнеров", которая происходит в интернете из-за герба Белоруссии от студии Артемия Лебедева.

На альтернативном гербе тюменского дизайнера изображены весы "Тюмень", мост Влюбленных, река Тура и другие отличительные элементы города. Макет создан за 12 часов. В то же время студия известного дизайнера потратила на разработку герба Белоруссии 44 дня, пишет "Мой портал".

"Мне стало интересно, как будет выглядеть герб нашего города, если собрать в него все стереотипы и известные места. Ведь именно этим занимались дизайнеры студий двух государств — собрали в одно все клише. Если в официальных гербах его элементы имеют особое смысловое значение, то такой вариант поймет каждый без специальных знаний", — прокомментировала Анна Рохманюк.

Отметим, герб "Рэспублiка Беларусь" с картошкой, васильками, тракторами и котом стоила 100 тыс. рублей. На творение российской студии ответили белорусские дизайнеры из города Гродно. Специалисты собрали в логотип все стереотипы иностранцев о России за час.