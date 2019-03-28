На почте появились марки с гербами Тюмени и Тюменской области

Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Торжественное гашение почтового блока "Тюменская область" прошло в областном центре сегодня. Почтовые марки с гербами Тюмени и Тюменской области с этого дня можно приобрести в центральном отделении почтовой связи Тюмени 625000.

На почтовом блоке изображен герб города Тюмени, на полях — герб Тюменской области и карта Российской Федерации. Марка выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров, ее номинал составляет 70 рублей.

По словам заместителя директора Тюменского филиала Почты России Виктора Валова, тема Тюмени и Тюменской области неоднократно находила отражение в отечественной филателии. В разное время были погашены почтовые конверты с изображением зданий правительства Тюменской области, загса, музея "Городская дума", Тюменского государственного университета, Свято-Троицкого монастыря.