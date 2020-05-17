Тюменский челлендж объединил любителей дартса со всего мира

Тюменские спортсмены запустили челлендж "Передай дротик другу" из-за отмены соревнований по дартсу, которые были запланированы в мае. География акции быстро вышла за пределы региона, охватив сначала города России, а затем Иран, Болгарию, Германию, Венгрию, Литву и Кипр.

С 9 по 11 мая Тюмень должна была стать площадкой для Всероссийских соревнований по дартсу "Кубок памяти Игоря Тюшнякова", а также Кубка области по этому виду спорта. Планы изменила пандемия коронавируса. Чтобы поддержать друг друга на расстоянии, спортсмены решили снять небольшое видео, где передают друг другу дротик, пишет "Тюменская область сегодня".

По итогам челленджа удалось собрать шестиминутный видеоролик, в котором задействовано более 50 участников. Однако акция не заканчивается. Любой желающий может присоединиться к спортсменам: для этого нужно разместить на своей странице ВКонтакте небольшое видео под хештегом #darttofriend, а также отправить эти записи в Viber или WhatsApp на номер: +7 912 991-96-00.

"Мы увидели, что дартс не знает границ и языкового барьера. Он затягивает больше не как игра, а как дружественное общение людей разных населенных пунктов, городов и стран. У тебя становится больше друзей, единомышленников", – отметил тюменский спортсмен Виталий Шашков.