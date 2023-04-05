Тюменские подростки выяснили, кто из них лучший по дартсу

Впервые в Тюмени прошло региональное первенство по дартс среди юниоров и юниорок. В турнире приняли участие более 30 спортсменов из Тюмени, Заводоуковска и Омутинского района.

Ребята сражались за призовые места в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 15 лет и юниоры 15-17 лет. Победителей определили в двух дисциплинах.

В дисциплине "Набор очков" среди девушек до 15 лет первое место заняла Варвара Трубина, второй стала Дарья Холодилова, третье место поделили Марианна Антошкина и Ярослава Горохова. У юношей в этой возрастной категории победителем стал Ахмадшах Салихов, на втором месте Дмитрий Золотаревский, замыкают тройку призеров Данила Ермолаев и Дмитрий Маршев.

Среди юниоров 15-17 лет с большим отрывом победу одержал Илья Харитонов. Он же выиграл в одиночном разряде. Второе и третье места в "Наборе очков" у Никиты Шалыгина и Савелия Потапова соответственно. В одиночном разряде Савелий оказался на втором месте, а Никита – на третьем.

В личном первенстве среди дартсменов до 15 лет у девушек места распределились следующим образом: 1 место взяла Хлюстина Александра, второе – Петрова Арина, на третьем – Трубина Варвара и Долгополова Олеся. У юношей первым стал Мингалев Владислав, второе место у Мовсесян Аветика, третье место поделили Золотаревский Дмитрий и Чудинов Артем.

Президент федерации дартс Тюменской области Ольга Тюшнякова: