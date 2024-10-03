На Кубке Тюменской области определили перспективных дартсменов

В многофункциональном спортивном центре "Олимпия" завершился Кубок Тюменской области по дартс. К мишеням вышли 50 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Омутинского района, а также Заводоуковского и Голышмановского муниципальных округов.

В течение двух дней участники соревновались в командном миксте, крикете и одиночном разряде "501".

По итогам состязаний победителями стали Евгений Бакшаев, Лидия Толстых, Сергей Бродников, Денис Черменин, Елена Чемакина, Родион Тырлин и Дарья Холодилова.

"Крикет – еще совсем новая для нашего региона дисциплина, но, несмотря на это, соревнования развернулись серьезные. Всем очень понравилось! Результаты нас поразили – Лидия Толстых смогла завоевать долгожданное золото. Ранее ей не удавалось добиться таких успехов. Девушка учится в медицинском университете, поэтому львиную долю своего времени отдает именно учебе, а тут она смогла собраться и заявить о себе как о хорошем дартсмене", - отметила президент федерации дартс Тюменской области Ольга Тюшнякова.

По ее словам, в этот раз на соревнования решили допустить дартсменов от 15 лет, чтобы дать им возможность получить спортивные разряды. Решение оказалось правильным.

"Наши юниоры стабильно показывают достойные результаты, поэтому мы решили, что участие в Кубке станет для них хорошим соревновательным опытом. Ребята отлично себя показали! Они впервые играли со взрослыми опытными спортсменами, членами региональной сборной, на счету у которых награды крупных турниров. Удивлением стало то, что некоторые взрослые с трудом одерживали победу! После соревнований они подходили ко мне и отмечали, что у нас растет хорошая смена", - поделилась Ольга Тюшнякова.