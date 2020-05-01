В Тюмени открылась онлайн-выставка ко Дню Победы

Фото: пресс-служба ТКТО

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмень" открыли онлайн-выставку "Великая Отечественная война в образах". Организаторы приглашают к участию всех желающих.

Принимаются все варианты иллюстраций. Это могут быть старые фотографии времен войны. Наверняка, в ваших домашних архивах есть интересные снимки, на которых изображены ваши родственники, приближавшие Победу. Поделитесь ими с тысячами людей. Пусть это будет знаком вашей памяти и благодарности к прадедам.

Также можно присылать современные фото ветеранов Великой Отечественной войны, съемки с парадов Победы, другие тематические снимки. И, конечно же, организаторы ждут рисунки взрослых и детей. Не забудьте указать, кто или что изображено на фото, примерную дату съемки, авторство, если это известно.

Работы необходимо загружать в альбом. Присылать фото и рисунки можно до конца мая. Самые яркие и интересные из них будут 8-9 мая опубликованы на сайте Тюменского-концертно-театрального объединения.

Сохраним память о Победе вместе!

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.