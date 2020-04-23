Тюменцам предлагают поучаствовать в творческих онлайн-проектах в честь Дня Победы

День Победы – великий праздник, забыть о котором невозможно даже в условиях пандемии. Для любого россиянина это праздник со слезами на глазах. Война затронула жизнь абсолютно каждого человека. И сейчас, спустя 75 лет, очень важно помнить и чтить подвиг народа. К тому же, 2020 объявлен в России Годом памяти и славы.

Дом культуры "Водник" несмотря на условия карантина и самоизоляции подготовил массу мероприятий в режиме онлайн. Тюменцы могут поучаствовать в фестивалях, выставках и прочих онлайн-проектах.

Первый проект – Книга памяти и славы. В ней будет три главы. Любой человек может поделиться воспоминаниями своих родных о войне, о памятниках Тюмени и об участниках Бессмертного полка. Подробности у Елены Васильевны: 8-909-190-38-83.

Фестиваль поэзии "Под мирным небом" придется по вкусу любителям читать стихи или даже прозу. Для участия необходимо записать видео и отправить организаторам. Подробности у Анастасии Стольниковой: 8-919-94-00-252 (вайбер).

Всей семьей увлекаетесь театром? Любите устраивать дома импровизированные представления? Тогда вам подойдет проект "Я живу! Я чувствую…". Скорее снимайте театрализованную постановку на видео и отправляйте для участия ДК "Воднику". Подробности у Олеси Выхристюк: 8-904-492-82-62 (вайбер).

В социальных сетях ДК пройдет выставка рисунков и фотографий "Победа нашими глазами". Для участия присылайте свои работы организаторам. Подробности у Лилии Аскаровой: 8-969-808-31-54 (вайбер).

Завершающий проект "Водника" – онлайн-проект "Песни Победы". Самые смелые могут исполнить легендарную "Смуглянку" под "минус" организаторов и отправить в мессенджерах. Из полученных песен будет сделана одна общая песня Победы! Подробности у организатора Екатерины Удиной: 8-912-991-333-6 (вайбер, вотс ап).

В условиях самоизоляции для вас и ваших детей онлайн-проекты максимально удобны и безопасны. Мы призываем вас не скучать, а заниматься творчеством и самовыражением. Вместе мы – сила!