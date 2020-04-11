Тюменским детям советуют повторить правила дорожного движения

Число ДТП с участием детей впервые снизилось за последние годы. По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, 66 дорожных аварий с участием детей до 16 лет произошло с начала года на территории региона. В авариях погибли 4 ребёнка, 77 были ранены.

Из 66 дорожных аварий 57 произошли по вине взрослых водителей. С участием детей-пассажиров зафиксировано 44 ДТП, с участием детей-пешеходов – 22. На пешеходных переходах пострадало 10 детей – этот показатель не снизился по сравнению с прошлым годом.

В период карантина сотрудники ГИБДД советуют родителям не только повторять правила дорожной безопасности, но и уделить особое внимание правилам дорожного движения для велосипедистов. Также стоит изучить или повторить правила для детей, которые увлекаются катанием на самокатах, моноколёсах и других средствах передвижения.