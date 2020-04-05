Во время карантина тюменские родители могут повторить с детьми правила дорожного движения

Управление Госавтоинспекции Тюменской области предлагает родителям учить с детьми правила дорожной безопасности в режиме онлайн. Для этого был подготовлен специальный контент в доступном развлекательном формате, анимационные социальные видеоролики можно найти на сайте "Вожатик" и портале "Детки".
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, специалисты подготовили видеоролики и мультфильмы по безопасности дорожного движения в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения". В ближайшее время ролики станут доступны и на сайтах образовательных организаций Тюменской области.
Герои видеороликов призывают юных пешеходов обязательно убедиться, что все водители их пропускают, прежде, чем начать переход дороги, не пользоваться при переходе проезжей части гаджетами и снять наушники, чтобы вовремя услышать опасность.
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