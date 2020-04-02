Доставка от Gold City становится особенно популярной

Фото: Дмитрий Сиялов

Доставка от одного из лучших ресторанов Тюмени пользуется все большей популярностью. Ресторан Gold City каждый день доставляет тюменцам шашлыки, хачапури и другие блюда по-домашнему.

В меню представлены блюда европейской, кавказской и русской кухонь. Клиентам предложат сочные шашлыки и мясо, блюда на гриле, сладости, десерты и не только. Впечатлят и цены: шашлык и хачапури от 180 рублей, кутабы 100 рублей, люля-кебаб 180 рублей.

Быстрая доставка в любую точку города не заставит себя долго ждать, и вы с удовольствием отведаете горячие блюда домашней кухни. Заказать доставку можно по телефонам +7 (3452) 68-97-97, 8-904-491-82-82 и 8-923-045-99-19.