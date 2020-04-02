Тюменские поисковики работают над электронной книгой памяти

Специалисты и добровольцы Тюменского областного поискового центра продолжают обрабатывать данные об участниках Великой Отечественной войны, содержащиеся в Книге памяти Тюменской области.

Они уточняют информацию о судьбах пропавших без вести путем создания сводной базы данных из Книги памяти, выпущенной в 1994 году, и из электронных архивов. Как рассказывают в поисковом центре, данные по персоналиям из Книги памяти сопоставляются с электронными банками данных министерства обороны РФ — "Память Народа", "Подвиг Народа", "Мемориал".

Тюменскими поисковиками проверены и сведены в общую таблицу данные на 6300 бойцов. У 576 солдат при проверке изменена причина выбытия. По результатам работы страницы с информацией на каждого участника войны будут опубликованы на сайте Областного поискового центра.

Всего, по данным из Книги памяти Тюменской области, пропавшими без вести числятся свыше 16 тысяч военнослужащих.