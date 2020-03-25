Валерий Фальков назначил ТюмГУ нового руководителя

Приказом министра науки и высшего образования РФ временно исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного университета назначен директор Института государства и права, проректор университета Иван Романчук.

Романчук окончил Тюменский юридический университет МВД России по специальности "Юриспруденция" и Санкт-Петербургский университет МВД России, защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата юридических наук. В ТюмГУ работает с 2006 года, с 2009 года является доцентом по кафедре теории и истории государства и права.

В 2018 году избран депутатом Тюменской городской думы VII созыва. Автор свыше 100 научных и учебно-методических работ. Награжден Благодарностью Министерства образования и науки РФ, Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Обладатель гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых кандидатов наук.

Окончательное утверждение кандидатуры на пост ректора состоится после решения Наблюдательного совета университета, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Напомним, должность ректора в ТюмГУ стала вакантной после того, как предыдущий руководитель вуза - Валерий Фальков - по приказу президента РФ возглавил министерство науки и высшего образования РФ.