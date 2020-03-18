Дом культуры "Водник" открывает набор в студию вокала

Фото: ДК "Водник"

ДК "Водник" приглашает ребят от 4 до 18 лет на занятия в ансамбле народной песни "Вереница".

"Водник" - это культурное пространство для творческих людей, здесь всегда готовы научить чему-то новому и интересному увлеченных и влюбленных в искусство.

Участие в ансамбле разовьет музыкальный слух и ритмику, обеспечит постановку голоса и дыхания, расширит певческих диапазон.

На занятиях ребята узнают об основах сценического движения и научатся играть на музыкальных инструментах.

Ансамбль народной песни вовлечет в народную культуру и русский фольклор.

Набор проводится по следующим возрастным группам: младшая (4-7 лет), средняя (8-12 лет) и старшая (13-18 лет).

В роли руководителя – Аскарова Лилия Рамильевна.

Занятия в ансамбле будут проходить на платной основе. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(3452)45-47-26, 45-47-29 или в ДК "Водник" по адресу ул. Судоремонтная, 1А.