"Афиша Тюмень" и "Русская компания" проводят совместный розыгрыш призов

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" и "Русская компания" проводят совместный розыгрыш в социальных сетях. Условия участия – простые, а призы получат сразу трое победителей. Подписчики двух аккаунтов будут бороться за шанс попасть в кино, на концерт или получить бизнес-литературу.

Организаторы конкурса разыгрывают пригласительные в кино на две персоны (6+), билеты на две персоны на концерт "Джаз с Крамером. Две скрипки" (6+), который состоится 30 марта в Тюменской филармонии, и электронную книгу "Время действовать" Самона Мэйнуоринга (18+).

Будет три победителя, которые и получат главные призы. Имена счастливчиков станут известны 20 марта 2020 года. Результаты будут опубликованы в сторис "Афиши Тюмень". Для участия в конкурсе необходимо подписаться на аккаунты "Афиши Тюмень" и "Русской Компании", отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные призы.

ООО "Русская Компания" располагает Лицензиями ФСБ России на осуществление деятельности по распространению, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств и по предоставлению услуг в области шифрования информации, входит в перечень аккредитованных Удостоверяющих Центров и может выдавать электронные подписи различного назначения, предлагает услуги по комплексному сопровождению торгов, электронной отчетности, бухгалтерскому сопровождению и защите персональных данных. За плечами компании – колоссальный опыт работы, а сотрудники являются профессионалами, которые держат руку на пульсе последних трендов и изменений законодательства. Официальный сайт: https://rk72.ru/.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.