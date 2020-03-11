Женщины получили в подарок смартфоны и фитнес-браслеты

МегаФон

Спрос на технику перед гендерными праздникам увеличился на 50-70%. Женщинам чаще покупали в подарок смартфоны и фитнес-браслеты, а мужчинам, помимо телефонов, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив продажи в салонах связи.

Мужчины покупали подарки в последний момент – пик пришелся на 8 марта. Женщины готовились к празднику заранее: за несколько дней до 23 февраля посетителей было больше, чем в праздничный день.

Смартфоны стали самым популярным подарком. Спрос на них увеличился на треть. Второй по популярности гаджет – фитнес-браслет, женщины получали их в подарок в 3 раза чаще, чем мужчины. Популярный подарок для девочек – детские часы.

Для мужчин смартфон тоже желанный подарок, спрос на них накануне 23 февраля вырос на 37%. Второй по популярности гаджет – "умные часы", продажи увеличились на 50%. Также популярны видеорегистраторы и моноподы. Наушники, гарнитуры и карты памяти дарили всем одинаково. Дамы также получали аксессуары для смартфонов, а защитники Отечества – защитные стекла.

Самые популярные модели смартфонов накануне 8 марта – Apple iPhone XR, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 7A, Apple Airpods, смарт-браслет Honor Band 5. Мужчины же 23 февраля получили в подарок Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy A30s.