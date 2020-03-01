ГИБДД готовит поздравление для тюменских автоледи

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Предпраздничная акция для автомобилисток, приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в Тюмени. Сразу несколько мероприятий в рамках нее проведут сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, автоинспекторы опубликуют в социальных сетях несколько видеороликов с поздравлениями, советами, рекомендациями и пожеланиями к автоледи от известных тюменских мужчин: политиков, руководителей силовых структур, психологов, юристов и других.

5 марта с 17 до 19 часов на парковке у ТРЦ "СитиМолл" состоится конкурс среди женщин-водителей. Его участниками станут журналистки тюменских телекомпаний, женщины-депутаты, воспитатели детских садов и другие участницы. Зрительницы на мероприятии смогут сдать "Тотальный экзамен по ПДД", поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, попробовать себя в параллельной парковке и узнать больше о безопасном стиле вождения автомобиля. Отдельная программа подготовлена для детей: викторины, игры по безопасности дорожного движения. Все участники также получат календари и световозвращатели.