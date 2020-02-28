Тюменки могут выиграть бьюти-бокс от сети магазинов корейской косметики

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает бьюти-бокс от сети магазинов корейской косметики на сумму 5000 рублей (12+) на своей странице в Instagram.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность получить приз от магазина "Keauty". Будет одна победительница, которая получит бьюти-бокс. Имя счастливицы станет известно 3 марта 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и Keauty, отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Напоминаем, что в Инстаграме Keauty проходит конкурс. Участвуйте в "Мисс KEAUTY-2020" и выигрывайте суперпризы: кольцо с бриллиантом от "Русской ювелирной сети", набор брендовой корейской косметики на сумму 15 000 рублей, настоящие швейцарские наручные часы от галереи "Техномир", подарки от партнеров всем участницам! Заявки принимаются до 3 марта. 5 марта состоится очный конкурс по адресу: ул.Республики, 46. Подробности в аккаунте Keauty.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.