Культурная афиша Тюмени на март: масштабные концерты, грандиозное шоу и множество спектаклей

В марте тюменцам представится возможность посмотреть спектакли с участием российских знаменитостей, послушать живую музыку в стенах Тюменской филармонии и насладиться грандиозным шоу от петербургского коллектива. Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень" (https://vk.com/afisha_kto).

Март начнется для тюменцев с концерта группы "ДиДюЛя" в Тюменской филармонии. В новом концертном туре Дидюля со своей группой представит красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании.

Долгожданный спектакль "Восемь женщин" пройдет в начале и конце месяца. Действие происходит под Рождество во Франции, на заснеженной вилле и начинается... с убийства хозяина дома! Кто преступник? Это предстоит выяснить восьмерым женщинам, собравшимися под одной крышей. У каждой из них есть свой мотив, любая может оказаться убийцей! 8 марта после спектакля выступит московская инди-поп группа OQJAV (Окуджав), написавшая музыку и стихи к премьере ТБДТ.

В середине марта, 12 числа, в Тюменской филармонии гостей и жителей города ждет рок-опера "Юнона и Авось" под руководством Народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова.

14 марта театр танца "Искушение" из города Санкт-Петербург докажет, что у любви нет срока давности и отметит 10-летний юбилей на сцене Тюменской филармонии.

В ДК "Нефтяник" 17 марта состоится грандиозное шоу "Магия Трёх Роялей". ‪Bel Suono - уникальный российский коллектив и единственное фортепианное трио в мире, выступающее в прогрессивном жанре классического кроссовера.

В завершение культурного месяца на сцене Тюменской филармонии даст концерт Томас Андерс. Это имя олицетворяет целую эпоху мировой поп-музыки.