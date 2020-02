Топ мероприятий в Тюмени на 21-23 февраля

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий на грядущие праздничные выходные.

Концерт Дмитрия Ряхина (6+)

Дмитрий Ряхин – самый уточнённый и изысканный мастер русского романса. Выпускник Московской консерватории. Дебют музыканта состоялся в 1983 году в опере Моцарта "Бастьен и Бастьена" в партии Бастьена.

Ряхин был солистом Московской филармонии, Ансамбля песни и пляски Московского округа ПВО. На раннем этапе творчества исполнял оперные партии: Ленского в опере Чайковского "Евгений Онегин", Графа Альмавива в опере Россини "Сивильский цирюльник", Антонио в опере Прокофьева "Обручение в монастыре" и многие другие.

В настоящее время Дмитрий успешно концертирует и гастролирует по городам России и зарубежным странам со своими сольными программами, репертуар которых всё время обновляется и пополняется как новыми современными так старинными, порой очень редко исполняемыми, романсами выдающихся исполнителей прошлых лет.

Когда: 21 февраля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул.Республики, 34)

Стоимость: 500 — 1000 рублей

Спектакль "Кукольный дом" (16+)

В XIX веке пьеса "Кукольный дом" произвела на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня актуально будет поговорить о сложностях семейного бытия. В нашем новом спектакле вы увидите историю свободы человеческой личности. Действие происходит в доме Хельмера перед Рождеством. В один момент он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, деньги, благополучие, и даже честь. Перед каждым встанет вопрос: как лучше поступить? Как нужно себе или другим? Эти вопросы определят свободу человеческой личности. А Вы свободный человек?

Когда: 21 февраля в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул.Олимпийская, 8а)

Стоимость: 600 рублей

Второй Открытый Городской фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "К подвигу героев песней прикоснись" (12+)

21 февраля состоится гала-концерт конкурса. По итогам победители будут награждены грамотами и дипломами соответствующих степеней.

Когда: 21 февраля

Где: Дом культуры и творчества "Торфяник", ул.Малышева, 26

Участие бесплатное!

Вечерняя экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь... Автобус" (12+)

Необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени – порой новой и незнакомой. Вы увидите город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти.

Вы сможете оценить классические формы Тюменского драматического театра. И, конечно, вы узнаете интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", знаменитых людях нашего края, побываете в старинных кварталах Тюмени (Сараи, Потаскуй, Затюменка).

Продолжительность: 50 минут.

Телефон: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская дума" (ул.Ленина, 2).

Когда: 22 февраля в 18:00 и 19:00

Где: старт экскурсии от остановки "Набережная"

Стоимость: 250 руб. – 1 этаж, 350 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 250 руб. (Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено)

Концерт шведской группы SECRET SERVICE (12+)

"Secret Service" – вторая визитная карточка музыкальной Швеции (после "ABBA").

"Secret Service" появилась на свет в 1979-м, и уже после выхода

дебютного альбома группа стала невероятно популярной.

Успех рос в геометрической прогрессии и к 1985 году достиг берегов

СССР, тогда вся советская молодежь дружно заплясала под нетленные

"Flash In The Night", "Ten O’Clock Postman" и "Oh, Susie".

За свою долгую музыкальную карьеру "Секретная служба" выпустила семь альбомов, множество синглов с которых навсегда вошли в историю диско.

"Secret Service" подарит всем зрителям незабываемую атмосферу 80-х, когда все ждали перемен, а музыка в стиле диско давала ощущение избранности и беспредельной свободы.

Когда: 22 февраля в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул.Осипенко, 1, большой концертный зал)

Стоимость: 1000 — 3500 рублей

Вечеринка "День защитника Отечества" (18+)

Призыв в ресторан "Максимилианс" в самом разгаре! Отмечаем День защитника Отечества до упада, а кто упал — тот сразу отжался!

На входе вас встретит очаровательнейший десант и обязательно угостит сухпайком. Солдатская каша, суровые бутерброды с салом и селедкой и многое другое!

Подробности и бронь: https://vk.com/maximilians_tyumen

Когда: 22 и 23 февраля в 20:00

Где: "Максимилианс" (ул.50 лет Октября, 8 Б)

Стоимость: 300 рублей

Продолжение и подробности можно найти здесь.