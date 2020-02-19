Дом культуры "Орфей" приглашает на семейный досуг

Клуб выходного дня откроет свои двери в Доме культуры "Орфей". Интерактивная программа "Играем вместе" стартует 24 февраля в 12 часов. Принять участие в ней могут все желающие, можно (и даже нужно) звать родителей, братьев и сестёр.
Мероприятие направлено на совместное проведение досуга детей и их родителей. Выходной день вместе со своей семьёй в клубе выходного дня – это здорово! Интерактивная программа поможет весело и активно провести свободное время.
В программе – спортивные эстафеты, игры и различные интеллектуальные конкурсы, посвящённые праздникам 23 февраля и 8 марта.
Приходите всей семьёй и проведите весело выходной!
Вход свободный.
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