От первых публичных часов Тюмени уцелели только стрелки

Первые публичные часы в Тюмени празднуют 163-летие. 28 января 1857 года началась история "Тюменских курантов", которые были размещены на здании городской думы, в котором сейчас расположен музей "Городская дума".

Как сообщили в "Централизованной библиотечной системе", башенные часы сконструировал крестьянин Успенской волости Алексей Трусов, проживающий в Тюмени. Часы были с боем по типу курантов Московского Кремля по системе московского часовщика Ивана Бутенопа. За свою работу Трусов получил 1000 рублей серебром, что в переводе на современные деньги составляет около 1 млн рублей. В 1871 году на выставке в Тюмени он получил за них Малую Серебряную медаль.

Первые публичные часы занимали всю высоту здания. В башне размещались колокола для часов, на фронтоне – циферблат, на втором этаже – механизм, а в часовые шахты первого и цокольного этажей опускались гири. Бой курантов был слышен в разных частях города.

После революции и гражданской войны из-за потери отдельных деталей часы остановились, исчезли колокола. В начале 50-х началось восстановление "курантов". Но исходных чертежей не сохранилось, поэтому механику Алексею Галкину пришлось действовать интуитивно. В 2008 году был установлен стальной циферблат, максимально приближенный к оригиналу. Первый циферблат часов не сохранился, только стрелки, пишет "Вслух.ру".