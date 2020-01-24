"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт группы "Руки вверх"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты концерт группы "Руки вверх" (12+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте. Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на концерте группы, который пройдет 14 февраля в 19:00 во Дворце спорта "Рубин".

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 12 февраля.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте", сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

"Руки Вверх!" – уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире! Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды! Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых! Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта – все это на большом концерте в Тюмени.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.