На лекции CreativeMornings поговорят о культурном наследии

Очередная лекция-завтрак CreativeMornings пройдет 26 января в 10 утра в МТЦ "Космос". Тема встречи — "Корни". Она будет посвящена роли культурного наследия для развития людей, города и бизнеса.

С лекцией выступит студент-архитектор и координатор фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" Владимир Скалдин. Он расскажет о том, почему важно сохранять и развивать место, где мы живем. Также с гостями обсудит культурное наследие и традиции как общероссийского, так и локального уровней и их значимость в современном обществе.

Чтобы стать участником лекции, нужно зарегистрироваться по ссылке.