70 тюменцев пополнят ряды юнармейцев

10:01 22 января 2020
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Фото: Аванпост

В Тюменском театре кукол пройдет торжественная церемония посвящения в юнармейцы. Клятву юнармейца произнесут 70 школьников — обучающихся регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

Ребята пообещают быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, быть достойными гражданами России.   

Тюменское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" было создано в 2017 году.  В Тюменской области насчитывается более 3500 участников движения.

Теги: школьники
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