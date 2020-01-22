70 тюменцев пополнят ряды юнармейцев

Фото: Аванпост

В Тюменском театре кукол пройдет торжественная церемония посвящения в юнармейцы. Клятву юнармейца произнесут 70 школьников — обучающихся регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

Ребята пообещают быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, быть достойными гражданами России.

Тюменское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" было создано в 2017 году. В Тюменской области насчитывается более 3500 участников движения.