Видеоролик о семейных ценностях выпустили в Тюмени

В Тюмени в рамках проекта "Можно любить сильнее" выпустили видеоролик "Без света", который рассказывает о семейных ценностях. По сюжету, у двух молодых семейных пар дома отключили электричество. За одну минуту авторы показывают два мира, у каждого из которых свои ориентиры и увлечения.

Семьи отличаются тем, что у одной уже есть дети, а у другой – пока нет. Видео показывает параллельно, как проводят время каждая из них, и задают вопрос – что же такое домашний уют?

Напомним, в рамках проекта "Можно любить сильнее" до конца 2019 года молодые семьи могли получить бесплатную консультацию психолога. Специалисты помогали семьям, которые планируют стать родителями, решиться на этот шаг. На встречах они разобрались с психологическими блоками, консультировали по выстраиванию коммуникации с детьми и программам поддержки молодых родителей, пишет "Мой портал".

Посмотреть видео можно по ссылке: https://vk.com/video-

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