Елизавета Леонюк из Голышманово стала участницей творческой смены в центре "Сириус"

Воспитанница Голышмановской школы искусств Елизавета Леонюк стала участницей творческой смены образовательного центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи. В ее команде было 30 человек, а всего на художественную смену приехали 200 детей.

Юная жительница Голышманово рассказала, что в "Сириусе" они учились всю неделю, кроме воскресенья. Ежедневно 3,5 часа длились занятия по скульптуре и 2,5 часа - по рисунку. Ей удалось сделать фигурку балерины, голову и портрет Венеры, части лица Давида. Параллельно рисовали, чтобы разобраться с объемом и тенями.

Поездка в "Сириус" для Елизаветы - результат упорного труда. В 2019 году она стала лауреатом второй степени Международного конкурса "Адмиралтейская звезда", лауреатом третьей степени конкурса на стипендию фонда "Новые имена", участвовала в XVIII молодежных Дельфийских играх, которые были организованы в конце апреля в Ростове-на-Дону.

По итогам занятий Елизавета получила много новых знаний, опыта и обрела новые знакомства. По ее словам, в "Сириус" могут приехать ребята, которые демонстрируют выдающиеся результаты в науке, спорте или искусстве. Их также сопровождают более сотни педагогов, которые повышают в центре свою квалификацию, пишет "Тюменская область сегодня".