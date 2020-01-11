Для пациентов тюменского госпиталя для ветеранов войн устроили новогодний праздник

Участники общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" во главе с председателем правления Нурдином Ибрагимовым организовали новогоднее поздравление для пациентов, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале для ветеранов войн.

В честь Нового года в медучреждении провели концерт, на котором ветеранам пожелали мирного неба, крепкого здоровья, активного долголетия в новом году, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Завершилась встреча торжественным награждением главного врача Альберта Юсупова и сотрудников госпиталя грамотами и благодарственными письмами за внимательное, чуткое отношение к ветеранам, профессионализм и добросовестное исполнение своих обязанностей. По мнению общественников, ветераны боевых действий продолжают лучшие традиции крепкого боевого братства, активно ведут патриотическую и просветительскую работу, оставаясь примером, мужества, доблести, отваги и преданности Родине.