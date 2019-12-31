Новый год приходит в муниципалитеты Тюменской области

Работники культуры муниципальных образований Тюменской области проявили креатив при подготовке к празднованию Нового года. Жителей и гостей региона в дни зимних каникул ждут сказки, танцевальные вечера, уличные гулянья и интерактивные площадки.

В ялуторовской детской школе искусств имени Мамонтова учащиеся вместе со своими педагогами подготовили оперу-сказку "Кот в сапогах". Юные артисты со взрослыми помощниками смогли создать веселые и запоминающиеся образы плутоватого Кота, простака Жака, очаровательной Принцессы и других узнаваемых героев.

А во Дворце культуры Ялуторовска для представителей "серебряного возраста" организуют новогодний танцевальный вечер "Под звуки духового оркестра". В мероприятии примут участие слушатели местного Университета старшего поколения.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в Нижней Тавде специалисты местного центра культуры и досуга "Культура" придумали и организовали выездную музыкально – поздравительную программу Деда Мороза и Снегурочки "Новый год к нам в дверь стучится, всех порадовать стремится". 31 декабря она плавно перерастет в уличное гулянье "Зима-шоу "Новогодний переполох до четырех".

Детский новогодний спектакль "Как бабы–Яги сказку спасали" поставили для малышей артисты Омутинского РДК. С 4 до 12 января они также организуют для ребят цикл игровых программ, танцевальные программы, мастер-классы.

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил на праздники обширную программу, в рамках которой будут проходить платные экскурсии и мероприятия со свободным входом. Среди последних - интерактивная площадка со старинным фолиантом для добрых пожеланий "Капсула времени" в Губернском музее, детская интерактивная площадка "Рождественское чудо" и конкурс детских творческих работ в центре "Камелек" и другие.