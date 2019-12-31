В Винзилинском детском саду малышей готовят к школе по-современному

В детском саду "Малышок" поселка Винзили Тюменского района в течение года работала программа "Предшкола нового поколения" с использованием современных девайсов. Детей готовили к школе с помощью уникального комплекта взаимосвязанных учебно-методических пособий.

Задания в пособиях разработаны как для индивидуальной, так и для групповой работы. Программа является примером полной интеграции всех образовательных областей, а технология обучения, положенная в основу, доступна всем детям независимо от уровня развития способностей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В рамках реализации данной программы педагоги смогли выйти на новый профессиональный уровень и освоить современный инструментарий: обучающие планшеты, книги, специально созданные для работы детей и взрослых, особенностью которых является необычная подача материала и адаптированность для дошколят. В образовательном процессе применялись современные методические пособия – "зоркое око" и "волшебное окно".

Специалисты отмечают, что данная программа помогает создать вокруг ребенка положительной эмоциональную атмосферу, которая способствует раскрепощению личности и раскрывает творческий потенциал.