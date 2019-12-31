Для семейной гармонии тюменцам советуют провести новогодние каникулы вместе

Психологи рекомендуют тюменцам в новогодние праздники больше уделить внимание совместному семейному досугу. Это будет способствовать благоприятному климату и гармоничным отношениям в семье.

Как отмечает тюменский психолог Ольга Минакова, можно сделать выбор в пользу любого досуга. Это могут быть активные прогулки на свежем воздухе, катания на лыжах или коньках или же спокойный отдых: семейные настольные игры, совместное приготовление пиццы или разукрашивание картин по номерам.

"Это может быть любая деятельность, на которую вы жалели времени, думая, что есть дела поважнее. Любые занятия, которые технически невозможно было осуществить в суете будничных дней. Ведь в этом отношении новогодние праздники - это уникальное время, когда выходные у всей семьи", - считает эксперт.

Семейный досуг, конечно, зависит от интересов и увлечений детей и их родителей. Главное – быть вместе, и тогда эти новогодние дни станут особенными и радостными, пишет "Тюменская область сегодня".