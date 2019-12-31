Тюменцы могут выиграть сертификаты на три тысячи рублей

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" на своей странице в Instagram проводит розыгрыш сертификатов на 3 тысячи рублей в магазин "Keauty", "Русскую ювелирную сеть" и "Техномир". Итоги розыгрыша станут известны 10 января.

С помощью специального приложения определятся имена счастливчиков, каждый из которых получит сертификат на 3 тысячи рублей. Подписчик, занявший первое место получит сертификат в магазин "Keauty", второе место в "Русскую ювелирную сеть", третье место в галерею "Техномир".

Для участия в розыгрыше, необходимо выполнить обязательные условия! Чтобы принять участие в розыгрыше Instagram, нужно подписаться на аккаунты "Афиши Тюмень" и "Русской Ювелирной Сети", поставить лайк на публикации с розыгрышем и отметить трех друзей в комментариях под постом с розыгрышем. Имена друзей не должны повторяться, количество комментариев не ограничено.

Также сообщаем, что до 15 января в магазинах корейской косметики "Keauty" 100% от суммы каждой покупки возвращаются на бонусную карту! Бонусными рублями можно будет расплатиться в магазинах "Keauty", "Русская ювелирная сеть" и "Техномир".

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.