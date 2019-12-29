Тюменцам увидят фильм "#Однапобеда" в 2020 году

Создатели фильма "#Однапобеда" в 2020 году организуют множество показов, в том числе в Тюмени. Кино сняли с участием ветеранов войны и узников концлагерей, оно рассказывает правдивую историю по воспоминаниям очевидцев.

"Наша команда хотела показать важность современного взгляда на тему Великой Отечественной войны. Мы хотели показать, как современные молодые люди воспринимают своё знакомство с подвигами, с важными историческими местами, какой смысл закладывают они в памятники и обелиски", – рассказывает один из участников Андрей Зубов.

Ранее на V молодежном кинофестивале "Перерыв на кино" фильм показали в 150 городах — это 200 киносеансов в вузах и ссузах. Работу активистов увидели 17 000 человек. Также просмотр картины прошел в Заводоуковске, его посетили более двухсот школьников. Посмотреть, как он прошел можно по ссылке.