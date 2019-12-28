В Тюменской области введут поэтапное получение разрешений на охоту

В Тюменской области в 2020 году будет введен поэтапный прием заявок на выдачу разрешений по добыче разных видов диких животных. Отправить заявку на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно будет через портал услуг Тюменской области, портал государственных услуг Российской Федерации, а также обратившись в любой филиал МФЦ.

9 января в 12:00 по местному времени стартует прием заявок только на добычу птиц, запросы на другие виды животных приниматься не будут. 15 мая будет объявлен прием заявлений на участие в распределении разрешений в порядке жеребьевки. Перечень видов охотничьих ресурсов расширили: помимо лося, кабана, косули и медведя, можно получить разрешения на добычу барсука, соболя, рыси и выдры. Жеребьевка проводится в случае, когда количество заявок превышает лимиты добычи.

С 1 августа можно изъявить желание поохотиться на пушных животных (за исключением барсука, соболя, рыси, выдры). Прием заявок на массовые виды охотничьих ресурсов будет заканчиваться за 10 рабочих дней до окончания срока охоты на соответствующий вид животного.

По словам руководителя Госохотдепартамента Тюменской области Василия Щепелина, нововведения связаны с большим спросом. В первый же рабочий день 2019 года в ведомство поступило 17 тысяч заявлений от любителей охоты. Например, на пушных животных охота начинается осенью, поэтому нет необходимости подавать заявки в январе, пишет "Тюменская область сегодня".