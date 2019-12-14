В Викулово открывается семейная мастерская новогодних игрушек

Участники клуба выходного дня в Викуловском районном доме культуры приступили к изготовлению новогодних игрушек. Ожидается, что семейная мастерская "Арт-штучки к новогодней елке" примет около 20 человек, основная часть которых - родители с детьми-младшеклассниками.

"Мы приготовим игрушки, которые семьи смогут повесить на главную новогоднюю красавицу. Игрушки будем делать по степени сложности: три уровня – для детсадовцев, школьников и родителей", - сообщила заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

Материал для занятия мастерской подготовили организаторы. Дошколята будут использовать обычный и плотный картон, цветные нитки. Из этого всего они сделают елочку. Кроме того, для приготовления поделок применят аксессуары.

"Есть задание посложнее - клеить на старые новогодние игрушки лоскуты ткани, оборачивать нитями и клеить новогодний атрибут, к примеру, еловая веточка или шишка. Еще один вариант поделки – на старую новогоднюю игрушку будут наклеиваться зерна кофе. Участников нашей семейной мастерской мы поздравим с предстоявшим праздником и пригласим на досуговые площадки, которые откроются с 3 января", - рассказала Анастасия Шипачева.