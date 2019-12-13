Братья медведи, Суперкрошки и Юникитти приглашают тюменцев на Киноелку

В преддверии Нового года телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал Cartoon Network приглашают маленьких тюменцев и их родителей на Киноелку.

Праздник в компании героев любимых мультфильмов пройдет в субботу, 21 декабря, в кинотеатре "Атмос Синема" (ТРЦ "Сити Молл"). Начало – в 11.00, возрастное ограничение – 7+. Детей ждет насыщенная игровая программа: мастер-классы, веселая анимация, креативная фотозона, а также подарки и кинопоказ новогодних серий популярных мультфильмов от организаторов.

Вселенная Cartoon Network – красочная и густонаселенная. Гости праздника попадут в королевство Юникитти, полное веселья и приятных неожиданностей, здесь же они научатся мастерить ободки-единороги или сделают блестящий аква-грим. С Суперкрошками пройдут лабиринт с выполнят супергеройские задания. Юным художникам понравится зона мультфильма "Время приключений", а тем, кто любит готовить сладости – зона "Юные титаны, вперед!". После таких приключений отдохнуть и восстановить силы можно будет в кинозале за просмотром лучших серий каждого из любимых мультсериалов.

Вход на развлекательную программу свободный, на мультпоказ - по пригласительным билетам, выиграть которые можно в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в эфире DiPol FM. Количество мест ограничено.

"В преддверии главного праздника года мы с каналом Cartoon Network подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю всех посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Герои телеканала переместятся на большой экран кинотеатра, чтобы порадовать детей и подарить им незабываемые эмоции и впечатления. Ну а продолжить просмотр можно будет дома, канал доступен в сети цифрового ТВ "Дом.ru" на 604 кнопке", - комментирует директор тюменского филиала "Дом.ru" Андрей Сурнин.