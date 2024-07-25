Минтруд предлагает 11-дневные новогодние каникулы

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году и опубликовал календарь нерабочих дней на 2025 год.

Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни.

Таким образом, будем отдыхать:

🔹 с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;

🔹 с 22 по 23 февраля;

🔹 с 8 по 9 марта;

🔹 с 1 по 4 мая;

🔹 с 8 по 11 мая;

🔹 с 12 по 15 июня;

🔹 со 2 по 4 ноября;

🔹 с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.