В Тюменской области работают над атласом культурного наследия

Над созданием атласа культурного наследия Тюменской области трудятся архитекторы ТИУ и представители Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. Атлас будет представлять комплексное научно-справочное картографическое издание, которое поможет сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона. Проектная группа разработала подробные карты Ярковского, Тобольского, Исетского, Ялуторовского районов, Ишима и Ялуторовска.

Так, на карте Ярковского района представлены все объекты наследия, стоящие на охране и находящиеся в границах особо охраняемых территорий, наряду с природными объектами охраняемой территории, имеющей уникальную историко-природную среду. Там обозначены особые населенные пункты, имеющие или частично сохранившие историческую планировку и традиционную застройку, которую демонстрируют обществу как сохранность уникальной исторической среды. Также отображены и учреждения культуры, дворцы и дома культуры, музеи и архивы, а также школьные музеи, посвященные истории малой родине или знаменитого земляка.

Как отмечают разработчики атласа, на сегодняшний день большая часть современных карт создает искаженное или неполное представление о наследии региона — на многих из них нет методики отображения объектов, приведенные памятники даются общим списком, без различия в типологии, художественно неточно отображены ландшафт, архитектура, территория, природа и многое другое.